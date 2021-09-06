Suluova'da 9 bin 274 öğrenci için ders zili çaldı
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Suluova'da 9 bin 274 öğrenci için ders zili çaldı

Suluova'da 9 bin 274 öğrenci için ders zili çaldı
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Suluova'da 9 bin 274 öğrenci ve 681 öğretmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak ders başı yaptı.

Suluova'da 9 bin 274 öğrenci ve 681 öğretmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak ders başı yaptı.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile ilçede 9 bin 274 öğrenci için ders zili çaldı. Öğrenci ve veliler ilk gün heyecanı yaşadı.

Suluova Mehmet Bilgili İlkokulu ve Mehmet Bilgili Ortaokulu ile Şehit Osman Şeker İlkokullarında, çocuklarını okula getiren veliler salgın tedbirleri kapsamında okul bahçesine alınmadı. Veliler çocuklarını okul dışından izledi.

Maske kuralına özen gösterilirken, okula alınan öğrencilerin tek tek ateşleri ölçülerek, elleri dezenfekte edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için okullarda her türlü salgın tedbirini hassasiyetle aldıklarını belirterek, anne ve babaların gönül rahatlığı ile çocuklarını okullara gönderebileceklerini ifade etti.

Suluova'da 9 bin 274 öğrenci için ders zili çaldı
Suluova'da 9 bin 274 öğrenci için ders zili çaldı
Suluova'da 9 bin 274 öğrenci için ders zili çaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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