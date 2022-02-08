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Suluova Belediyesinden cemevine malzeme desteği

AA, Seyfullah Uzun - Güncel
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Suluova Belediyesinden cemevine malzeme desteği

Suluova Belediyesi, Alevi Kültür Vakfı Suluova Şubesi bünyesinde hizmet veren cemevine cenaze malzemesi desteğinde bulundu.

SULUOVA, AMASYA (AA) - Suluova Belediyesi, Alevi Kültür Vakfı Suluova Şubesi bünyesinde hizmet veren cemevine cenaze malzemesi desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yaşayan tüm vatandaşların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olduklarını, tedariki konusunda ise her fırsatta yardım eli uzattıklarını, bu kapsamda her yıl yapılan cenaze malzemesi desteğini bu yıl da Alevi Kültür Vakfı Suluova Şube Başkan Yardımcısı Salih Arslan'a teslim ettiklerini söyledi.

Yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti aktaran Alevi Kültür Vakfı Suluova Şube Başkan Yardımcısı Salih Arslan ise "Belediye Başkanımız Fatih Üçok'tan cenaze malzemesi talebimiz olmuştu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da malzemelerimizi zabıta müdürlüğümüz teslim etti. Başkanımıza teşekkür ediyor, hizmetlerinin devamını diliyorum." dedi.

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

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