Suluova Belediyesi ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suluova Belediyesi ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı

Suluova Belediyesi ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı
AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Suluova Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışıyla birlikte tuzlama çalışması yaptı.

Suluova Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışıyla birlikte tuzlama çalışması yaptı.

İlçede iki gündür devam eden kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun bir çalışma yürüten ekipler, Atatürk Bulvarı, Suluova Devlet Hastanesi Yolu, Hacı Mustafa Caddesi ve Hacı Molla Caddesi başta olmak üzere ilçe genelindeki ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı

Ayrıca ana arterlerde kaldırımların buzlanmaya karşı temizlenmesi için de ekipler hazır bekletiliyor.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının başlamasının ardından ekiplerin yedi gün yirmi dört saat nöbette olduğunu söyledi.

Üçok, ilçe sakinleri ile sürücülere, soğuk havada herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaları için dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli

 Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli

 Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi
AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri

Atatürk Bulvarı, Hisarcık, Suluova, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title