Suluova Belediye Başkanı Üçok, Sevgililer Günü'nde 4 çiftin nikahını kıydı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suluova Belediye Başkanı Üçok, Sevgililer Günü'nde 4 çiftin nikahını kıydı

AA, Seyfullah Uzun - Güncel
 - Güncelleme:
Suluova Belediye Başkanı Üçok, Sevgililer Günü'nde 4 çiftin nikahını kıydı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 4 çiftin nikahlarını kıydı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 4 çiftin nikahlarını kıydı.

Suluova Belediyesi Evlendirme Memurluğuna 14 Şubat için başvuruda bulunan çiftlerin nikahları, Belediye Başkanı Üçok tarafından kıyıldı.

Çiftlere mutluluk dileyen Üçok, "Aile, ülkemizin temel müesseselerinden biridir. Karşılıklı sevgi ve sadakat içinde anlayış birliğiyle, sabırla, metanetle mutluluğun paylaşılması lazım. Rabbim bir yastıkta ömür boyu bahtiyar eylesin." dedi.

Üçok, çiftlere nikah defterine imza attıkları kalemin yanı sıra ile Dr. Nevzat Tarhan'ın "Aile Okulu ve Evlilik" kitabını hediye etti.

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

Sevgililer Günü, Fatih Üçok, Evlilik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title