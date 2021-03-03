Sülün Osman kimdir? Osman Ziya Sülün aslen nereli, hikayesi ölüm nedeni nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sülün Osman kimdir? Osman Ziya Sülün aslen nereli, hikayesi ölüm nedeni nedir?

03.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:17
Sülün Osman kimdir? Osman Ziya Sülün aslen nereli, hikayesi ölüm nedeni nedir?

Yeşilçam filmlerine konu olan Sülün Osman büyük dolandırıcılıklarıyla adeta efsaneleşmiş bir isim. Yaşadığı yıllarda adeta İstanbul'un yarısını satan Sülün Osman'ın hayatı merak ediliyor. Peki Sülün Osman kimdir? Ünlü dolandırıcı Osman Ziya Sülün aslen nereli, hikayesi ölüm nedeni nedir?

SÜLÜN OSMAN KİMDİR?

Osman Ziya Sülün (1923 - 1984) "Sülün Osman" olarak bilinen ünlü dolandırıcı.

Osman Ziya Sülün, 1923'te İstanbul'da doğdu. Adını duyurduğu ilk "işini" 1948 yılında Fatih'te yeni tuttuğu evin sahibini dolandırarak yaptı. 1950 ve 60'lı yıllardaki "işleriyle" ün kazanan "Sülün Osman", tramvay, Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları vapurları gibi kamu mallarını saf vatandaşlara 'satarak' ya da 'kiraya vererek' efsane haline geldi.

Bu olaylar Kemal Sunal'ın filmlerine de konu olmuştur. Osman Sülün, 20 Nisan 1962'de hapisteyken "Alınteri ile Yaşamak" konulu konferans verdiği söylenmektedir.

Hayatı ve dolandırıcılıkları birçok filme konu olan Sülün Osman, kitapta geçen bir sözün manevi duygularını rencide ettiği gerekçesi ile Aziz Nesin'e dava açmıştır.

Galata Köprüsü'nü satmak üzereyken tesadüfen yakalandı. Ölümüyle ilgili kesin bilgi olmamakla birlikte, polisin tahminlerine göre 1984'te Beyoğlu'nda sürekli kaldığı otelde kalp krizinden öldü ve kimlik taşımadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü.

SÜLÜN OSMAN FAALİYETLERİ

1. İlk kurban ev sahibi.

2. Dolmabahçe Sarayı önünde saat ayarlama parası.

Sülün Osman birkaç arkadaşıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'nın önüne gidip beklermiş. Etraf kalabalıklaşınca arkadaşlarına saatlerini ayarlatır sonra da onlardan saat ayarlama parası alırmış. Duruma anlam veremeyen insanların arasından, bir süre sonra dayanamayıp ''Ne yapıyor bu adam?'' diye soranlar mutlaka oluyormuş.

3. Taksim Meydanı'na paspas...

Dolmabahçe Sarayı önündeki numarasına benzer bir numara bu da aslında. Önce Taksim Meydanı'na paspas serip oradan geçenlerden 'Burası benim' diyerek para alıyor, daha sonra ''Ne kadar kazanıyorsun sen buradan'' diyenlere komple Taksim Meydanı'nı satıyormuş.

4. ''Kusura bakma hakim bey. Memlekette Galata Kulesi'ni satın alacak eşekler olduğu sürece ben bu kuleyi satarım'''

5. Tarzan Çetin'in evini satmaya çalışması ve ilk dayağı.

Sülün, Tarzan Çetin'in ormandaki klübesini satmaya kalkınca durumu fark eden Tarzan Çetin'den büyük bir dayak yemiş. Neredeyse hastahanelik olan Sülün ''Daha önce böyle dayak yememiştim'' demiş.

6. Falcılık ve Büyücülük denemeleri.

Zamanla kamu malları üzerindeki fikirleri tükenince bir kere de şansını medyumluktan yana kullanayım demiş ve evlenemeyen kadınları kesin olarak evlendirdiği iddiasıyla sektöre giriş yapmış.

7. Gittiği barda eğlendiği kadınları dolandırması

8. Galata Köprüsü'nü satışı ve yakalanışı...

Önceki yöntemlerinden bir farkı yok. İnsanlar köprüden geçiyor, arkadaşları para ödeyince insanlar ''Ne yapıyor bu adam?'' diye sormadan gördüklerini yapıyor ve ardından Galata Köprüsü'ne de talip çıkıyor. Bu olay daha sonra Türk filmlerine konu oluyor. Fakat Sülün Osman'ı yakalatan olay da bu oluyor.

9. Hapishanede ''Alınteri ile Yaşamak'' konulu konferans bile vermiş.

Hemen hemen her röportajında dolandırmaya çalıştığı insanların herhangi birileri ya da fukara olmadıklarını, kolay yoldan para kazanmaya çalışan ve hatta kendisini dolandırmaya çalışan kişiler olduğunu belirten Ziya Osman Sülün, 20 Nisan 1962'de hapisteyken 'Alın teri ile Yaşamak' konulu konferans vermiş:

Aziz Nesin'e açtığı dava.

Hayatı ve dolandırıcılıkları birçok filme konu olan Sülün Osman, Aziz Nesin'e bir kitabında Sülün Osman'dan bahsettiği için dava açmış. Kitapta geçen bir söz Sülün Osman'ın manevi duygularını rencide etmiş.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Nikol Paşinyan Berat Albayrak Necmettin Erbakan
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Bülent Ersoy Mustafa Ceceli
Spor Mustafa Er Mesut Özil Erol Bulut Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sülün Osman kimdir? Osman Ziya Sülün aslen nereli, hikayesi ölüm nedeni nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:17:37. #1.16#
title