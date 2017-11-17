Sultanköy Mahallesinde Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sultanköy Mahalesinde yol yapım çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.



Sultanköy Mahallesi Sefa Sitesinde alt yapı çalışmaları biten yolların ve ara bağlantı yollarının zemin düzeltme ve sağlamlaştırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Yapılan bu çalışmalar sayesinde bozulan yollarımız geçici olarak düzeltme ve sağlamlaştırma çalışması yapılıyor. Alt yapısı biten yollarımızı da yeni aldığımız kombine satih kaplama aracımız ile daha çok bölgemize hizmet vermekteyiz. Bugüne kadar bölgemize verilmemiş olan hizmetleri gören vatandaşlarımız beni her gördükleri yerde teşekkür ediyorlar. Bu teşekkür bize güç veriyor" dedi. - TEKİRDAĞ