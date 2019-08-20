Sultanköy Barajı'ndan çeltik tarlalarına su verildi

20.08.2019 14:18

Hamzadere Sulama Birliği'nce sulama alanı dışındaki çeltik ekili alanlara Sultanköy Barajı'ndan su verildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede sulamada alanı dışındaki 3 köyde çalışma yapıldığı belirtildi.

Köylerdeki bin çeltik üreticisinin tarlasına su salındığı aktarılan açıklamada,"Hamzadere Türkiye'nin en büyük, Trakya'nın tek sulama birliğidir.

DSİ tarafından işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu Karasaz Sulama Kooperatifi'ne verilen İpsala'ya bağlı Balabancık, Tevfikiye ve Sultanköy köylerinde çalışma yapıldı. Çeltik sahalarına kooperatif tarafından yeteri kadar su verilememesi üzerine bu bölgede ekim yapan yaklaşık bin kadar çiftçimizin mağdur olmamaları, çeltiklerinde verim kaybı yaşanmaması, milli servet anlayışını gözeterek Sultanköy Barajımız'dan yaklaşık 1 milyon metreküp su verildi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanköy köyünden çeltik üreticisi Oktay Akbulut, Hamzadere'nin üreticinin yanında durduğunu belirterek, "En zor anımızda bizlere su vererek ürünlerimizin zarar görmemesini sağlayan başta Hamzadere Sulama Birliği Başkan Yönetici ve çalışanlarına, ayrıca bizlere sahip çıkan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a bölge çiftçilerimiz adına çok teşekkür ederiz, hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA