Sultangazi'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi
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Sultangazi'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi

13.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:15
Sultangazi'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi

Sultangazi'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Sultangazi'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde 8 Mart'ta meydana gelen taciz konusuyla ilgili çalışma başlattı.

G. G. (36) isimli kişinin, 14 yaşındaki E.C.B.'yi önce sözlü taciz ettiği, daha sonra yanına gittiği ve bu sırada E.C.B.'nin çığlık attığı, bunun üzerine çevredeki vatandaşların araya girerek şüpheli G.G.'yi darbettiği ve tutup beklettiği, polis ekiplerinin de şüpheliyi yakaladığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G. G'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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