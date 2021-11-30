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Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Sultangazi etkinlik alanında mısır tezgahı olan E.I., kısa süre öncesine kadar yanında çalıştırdığı 2 çocuğu uyuşturucu madde içmeye zorladığı ve istismar ettiğini iddia eden bir grup tarafından darbedildi. Kalabalık grubun saldırdığı E.I. hastaneye kaldırıldı.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan etkinlik alanında iddiaya göre mısır tezgahı olan E.I., yanında çalışan İ.Ö. isimli kız çocuğu ile M.O.T. isimli erkek çocuğunu geçtiğimiz hafta cuma günü iş bahanesiyle aracına aldı.

ZORLA UYUŞTURUCU İÇİRİP İSTİSMAR ETTİ

Daha sonra çocuklara zorla uyuşturucu madde içirmeye çalıştı. Bunun üzerine bayılan İ.Ö. isimli kız çocuğunu taciz etti. M.O.T.'nin müdahalesi ile iki çocuk araçtan inerek uzaklaştı.

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Akşam saatlerinde durumdan haber dar olan iki çocuğun yakınları etkinlik alanına gelerek E.I.'ya saldırdı. Saldırı sırasında E.I., ve yanında çalışan F.H., yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. E.I. ve F.H., ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya karışan iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. İ.Ö. ve M.O.T., ise Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

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