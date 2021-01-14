Sultangazi'de sıcak çorba ikramı
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Sultangazi'de sıcak çorba ikramı

14.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:25
Sultangazi'de sıcak çorba ikramı

Sultangazi'de sağlık çalışanları ve hasta yakınları soğuk havada çorba çeşmesi ile ısınıyor.

Sultangazi'de sağlık çalışanları ve hasta yakınları soğuk havada çorba çeşmesi ile ısınıyor.

Sultangazi Belediyesi tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne kurulan çorba çeşmesi, 20.00 ile 24.00 saatleri arasında sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına hizmet veriyor. Çorba çeşmesinin ikincisi de Merkez Camii önünde kurulacak.

Sultangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Şefi Murat Yıldırım, "15 gündür çorba çeşmemizle hastane önünde hizmet veriyoruz. Her akşam farklı bir çorbayı 20.00 ile 24.00 arasında ikram ediyoruz" dedi.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ciddi bir sirkülasyon olmasından dolayı ikram çeşmesini burada açtıklarını vurgulayan Yıldırım, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının üzerinde ciddi bir yük var. Sultangazi Belediyesi olarak bir nebze olsun hem sağlık çalışanlarının hem de hastaneye gelen vatandaşların yanında olmayı istedik. Kış aylarında ikram ettiğimiz çorbalarımızla hem sağlık çalışanlarının hem de hasta yakılarının içini ısıtmak istedik" diye konuştu.

Çorba çeşmesinin ikincisi de Merkez Camii önünde kurduklarını anlatan Murat Yıldırım, "Birkaç güne bu çorba çeşmemizi de açmayı planlıyoruz. Buradaki çeşmemizde ise sabah 07.00 ile 10.00 arasında işlerine giden vatandaşlarımızın ikramda bulunacağız. Her çeşmemizden günlük 500 ile 750 arasında vatandaşımız faydalanıyor. Bu çalışmalarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. İlçemizin hemen hemen bütün noktalarında çorba çeşmesini açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal Destek Hizmetleri Şefi Murat Yıldırım, ayrıca Sultangazi Belediyesi olarak sıcak havalarda vatandaşlara da soğuk meşrubat ikramında da bulunduklarını söyledi.

Hasta yakını Ejder Ay, "Sultangazi Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışma çok iyi olmuş. Her yer kapalı kimi insanlar arabalarında kimisi de hastane içerisinde oturuyor. Bu çorbayla içimiz ısınıyor. Güzel düşünülmüş bir çalışma için belediyeye teşekkür ediyorum" dedi.


Sultangazi'de sıcak çorba ikramı
Sultangazi'de sıcak çorba ikramı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semra DEMİR

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