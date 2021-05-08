SULTANGAZİ'DE PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
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SULTANGAZİ'DE PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK

SULTANGAZİ'DE PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile semt pazarları bugün açıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile semt pazarları bugün açıldı. Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde kurulan pazarda yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe kuralı da zaman zaman ihlal edildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan halk pazarları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bugün 10.00-17.00 saatleri arasında açıldı. Sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılan Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki pazarda yoğunluk oluştu. Pazar alanında sosyal mesafe kuralı da zaman zaman unutuldu.

"VATANDAŞLARIMIZ SAAT 17.00'YE KADAR PAZAR İHTİYAÇLARINI KARŞILAMALI"

Öte yandan pazar alanında denetim yapıldı. Denetimlere Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar da katıldı, Kalkar, "Bugün Sultangazi'de 15 tane semt pazarımız açık. Pazarlarda satışa saat 10.00'da başlandı. Saat 17.00'ye kadar devam edecek. 3 metre kuralını pazarlarımızda uygulamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam ise saat 17.00'ye kadar pazar ihtiyaçlarını karşılamaları. Yine aynı zamanda hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını bekliyoruz. dedi.

"PAZARLARIN AÇILMIŞ OLMASINDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Pazarcı Hatice Baltacı, "Pazarlar açıldığı için çok mutluyuz. Pandemi bir an önce bitsin ve pazarlarımız eski düzenine dönsün istiyoruz. Pandemi bizleri çok etkiliyor işlerimizi yapamıyoruz. Uzun süredir evdeydik bugün pazara çıktım" dedi. Pazarcı Mehmet İl ise, "Pazarların açılması bizim için çok iyi oldu. Keşke daha önce açılsaydı. Şu an fiyatlarda biraz artış var. Ama inşallah zamanla daha uygun hale gelecek." diye konuştu.

"PAZARDAKİLER GİBİ OLMUYOR"

Pazara gelen Nuriye Ceylan, "Evin ihtiyaçları olan meyve ve sebze alıyorum. Erken gelmeye çalıştım ama şimdiden pazar kalabalık olmaya başladı. Pazarda virüs kapmadan eve gitmek istiyorum" dedi. Alışverişe gelen Şevval Kütük ise, "Evde ihtiyacımız olan her şeyi aldık. Bir haftadır bakkaldan manavdan alıyorduk ama pazardakiler gibi olmuyor" dedi.

SULTANGAZİ'DE PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
SULTANGAZİ'DE PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
SULTANGAZİ'DE PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
SULTANGAZİ'DE PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
SULTANGAZİ'DE PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
SULTANGAZİ'DE PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
SULTANGAZİ'DE PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
SULTANGAZİ'DE PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
SULTANGAZİ'DE PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
SULTANGAZİ'DE PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
SULTANGAZİ'DE PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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