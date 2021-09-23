SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTI

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ Habibler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, Sultangazi Habibler mevkii Eski Edirne Asfaltı Gaziosmanpaşa istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 34 TP 0653 plakalı otomobilin sürücüsü Güven Alpüste, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettti. Otomobil, yol kenarında bekleyen 34 LMY 694 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Güven Alpüste araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Alpüste'yi ve otomobilde yaralanan ve ismi öğrenilemeyen yolcuyu araç içerisinden çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.