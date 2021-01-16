Sultangazi'de mağazadan cep telefonu hırsızlığı kamerada
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Sultangazi'de mağazadan cep telefonu hırsızlığı kamerada

16.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:19
Sultangazi'de mağazadan cep telefonu hırsızlığı kamerada

SULTANGAZİ'de, iki genç kız alışveriş yapmak bahanesiyle geldikleri mağazadan cep telefonu çaldı.

SULTANGAZİ'de, iki genç kız alışveriş yapmak bahanesiyle geldikleri mağazadan cep telefonu çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasında gerçekleşti. Mağazaya alışveriş yapmak bahanesiyle gelen iki genç kız, bir süre reyonları inceledi. Daha sonra biri mağaza çalışanlarını oyalarken diğeri ise kasa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken iki genç kız daha sonra kayıplara karıştı.

 HIRSIZLIK ANI KAMERADAHırsızlık anı ise mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mağazadan içeri giren iki genç kızın çalan müziğin ritmine kapıldığı ve güle oynaya içeri girdikleri görülüyor. Bir süre mağazadaki ürünleri inceleyen ikiliden biri eline aldığı çanta ile ilgili mağaza çalışanlarından bilgi aldığı ve çalışanları oyaladığı kameraya yansırken, diğer arkadaşı ise mağaza çalışanına ait kasa üzerinde bulunan cep telefonunu çalıyor. İkili daha sonra mağazadan ayrılıyor.

- İstanbul
Sultangazi'de mağazadan cep telefonu hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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