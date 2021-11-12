Son dakika: SULTANGAZİ'DE LOKANTADA KURUSIKI TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

SULTANGAZİ'DE LOKANTADA KURUSIKI TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen S.Y., girdiği lokantanın sahibi ve çalışanlarını elindeki kurusıkı tabancayı doğrultarak, tehdit etti. Bir el de silahı ateşleyen şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanırken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 5 Kasım Cuma akşam saatlerinde Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen 21 yaşındaki S.Y., elinde tabancayla lokantaya girdi. Tabancayı lokanta sahibi ve çalışanlara doğrultan şüpheli, bir el de yere ateş etti. S.Y.'nin elindeki silahın gerçek olduğu düşünülerek, büyük panik yaşandı. Lokantada bulunan müşterilerin araya girmesiyle dışarı çıkartılan S.Y., olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, S.Y.'yi kısa sürede elindeki tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede tabancanın kurusıkı olduğu tespit edildi. Öte yandan, yaşananlar lokantanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, S.Y.'nin elindeki silahla bir anda içeri girerek, lokanta sahibine silah doğrulttuğu, bir el yere ateş ettiği, müşterilerin ve bir çalışanın araya girerek S.Y.'yi dışarı çıkardıkları görülüyor.