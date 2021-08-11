Sultangazi'de kız arkadaşını silahla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
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Sultangazi'de kız arkadaşını silahla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Sultangazi'de kız arkadaşını silahla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Sultangazi'de kız arkadaşını vurduktan sonra kaçan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de kız arkadaşını vurduktan sonra kaçan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Gazi Caddesi'ndeki ağaçlık alanda Ulviye Avağ (32), erkek arkadaşı Mehmet D. (31) ile bir araya geldi.

Mehmet D., henüz belirlenemeyen bir nedenle Ulviye Avağ'ı silahla vurup kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avağ, hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli Mehmet D. Beyoğlu'nda gözaltına alındı.

Zanlı Mehmet D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Daha önce, Ulviye Avağ'ın birçok defa şüpheli hakkında tehdit ve benzeri suçlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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