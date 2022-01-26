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Sultangazi'de iplik fabrikasında yangın çıktı

AA, Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Sultangazi'de iplik fabrikasında yangın çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eski Habibler Mahallesi Vefa Poyraz Caddesi'ndeki iki katlı iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışanları tahliye ederek, yangına müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

Sultangazi, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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