Sultangazi'de iplik fabrikasında yangın çıktı

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eski Habibler Mahallesi Vefa Poyraz Caddesi'ndeki iki katlı iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışanları tahliye ederek, yangına müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü fabrikada büyük çapta hasar oluştu.