Köprüye çıkıp canına kıymak isteyen genci görüntülemek için yarıştılar

İstanbul'da bir viyadükte korkuluklara çıkıp intihar girişiminde bulunan şahıs 2 saat sonunda polisler tarafından ikna edildi. Çevredeki vatandaşların ise toplanıp cep telefonu ile video çekme yarışı pes dedirtti.

İstanbul Sultangazi'de bir kişi viyadüğe çıkıp korkulukları aşarak intihar girişiminde bulundu. Polisin uzun çabaları sonucu şahıs ikna edilerek korkuluktan indirilirken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park edip cep telefonu ile yaşananları görüntüleme yarışına girdi.

KORKULUKLARA ÇIKTI

Olay, dün saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkii Gaziosmanpaşa Viyadüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunları olan S.G.(25), viyadükteki bariyerleri aşıp, korkuluklara çıktı. İntihar girişiminde bulunan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine müzakereci polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VİDEO ÇEKME YARIŞINA GİRDİLER

Polis ekipleri, bir yandan bu kişiyi ikna etmeye çalışırken, diğer yandan olumsuzluk yaşanmaması için trafikte önlem aldı. Gaziosmanpaşa yönünden Gazi Mahallesi'ne seyir halinde olan bazı sürücülerin ise araçlarını yol kenarına park ederek cep telefonu ile yaşananları görüntüleme yarışına girdiği görüldü. İntihar girişiminde bulunan S.G'nin ikna çabaları sırasında zaman zaman hareket etmesi yürekleri ağızlara getirdi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan dolayı olay yerinde bulunan görevli polis memurları sırılsıklam ıslandı.

2 SAAT SONUND İKNA EDİLDİ

Müzakereci polisin yaklaşık 2 saatlik çabası sonrasında S.G. ikna edilerek viyadükten indirildi. Polisin ikna etmesinin ardından S.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı