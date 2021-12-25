Sultangazi'de hastanede dehşet saçan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Sultangazi'de hastanede dehşet saçan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Sultangazi'de hastanede dehşet saçan şüpheli tutuklandı Sultangazi'de elinde taşla hastaneye girerek dehşet saçan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - - Sultangazi'de hastanede dehşet saçan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Sultangazi'de elinde taşla hastaneye girerek dehşet saçan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Sultangazi'de Esentepe Mahallesi'nde bir şüpheli, dün 12.30 sıralarında özel bir hastaneye girdi. Olayın ardından polis ekipleri, elinde taş ile hastaneye girerek dehşet saçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olay yerinde bulunan görevlileri tehdit ederek, teknik ekipmanlara zarar veren ve 1 adet cep telefonu çaldığı görülen şüphelinin ayrıca, 75.Yıl Mahallesi üzerinde bulunan 9 araca da zarar verdiğini tespit etti. O.Y. olduğu tespit edilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli O.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultangazi'de hastanede dehşet saçan şüpheli tutuklandı

Sultangazi'de hastanede dehşet saçan şüpheli tutuklandı

Sultangazi'de hastanede dehşet saçan şüpheli tutuklandı

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