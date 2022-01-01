Sultangazi'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı - Haberler
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Sultangazi'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Sultangazi'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpan hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpan hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu. Kaza sonrası araçtan fırlayan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin aracı şarampolden çıkarma çalışmalarını film izler gibi izledi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 SJ 082 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı. Hızını alamayan hafif ticari araç, daha sonra yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kaza esnasında araç sürücüsü M.Y., araçtan yaklaşık 50 metre ileriye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçtan fırlayan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin aracı şarampolden çıkarma çalışmalarını bazı vatandaşlar film izler gibi izlerken, bazı vatandaşlar ise cep telefonu ile canlı yayın yaptı. Şarampole uçan araç, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarıldı. - İSTANBUL

Sultangazi'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Sultangazi'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Sultangazi'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Sultangazi'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Sultangazi'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı

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