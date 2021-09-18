Sultangazi'de çatılar uçtu, bir kişi yaralandı

Olay, Merkez Hapipler Mahallesi, 2723 Sokak'ta yaşandı. Fırtınanın etkisiyle sokakta çok sayıda çatı uçtu. Bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu omuzundan yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Vedat Bayraktar - Son Dakika Haberleri