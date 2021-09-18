Sultangazi'de çatılar uçtu, bir kişi yaralandı - Haberler
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Sultangazi'de çatılar uçtu, bir kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Vedat Bayraktar - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de fırtına sonrası bir sokakta çok sayıda çatı uçtu, bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu yaralandı.

SULTANGAZİ'de fırtına sonrası bir sokakta çok sayıda çatı uçtu, bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu yaralandı.

Olay, Merkez Hapipler Mahallesi, 2723 Sokak'ta yaşandı. Fırtınanın etkisiyle sokakta çok sayıda çatı uçtu. Bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu omuzundan yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.


- İstanbul
Sultangazi'de çatılar uçtu, bir kişi yaralandı

Sultangazi'de çatılar uçtu, bir kişi yaralandı

Sultangazi'de çatılar uçtu, bir kişi yaralandı

Sultangazi'de çatılar uçtu, bir kişi yaralandı

Sultangazi'de çatılar uçtu, bir kişi yaralandı

Sultangazi'de çatılar uçtu, bir kişi yaralandı

Sultangazi'de çatılar uçtu, bir kişi yaralandı

Sultangazi'de çatılar uçtu, bir kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Vedat Bayraktar - Son Dakika Haberleri
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