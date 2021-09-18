SULTANGAZİ'DE ÇATILAR UÇTU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ, ELEKTRİK KESİLDİ - Haberler
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SULTANGAZİ'DE ÇATILAR UÇTU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ, ELEKTRİK KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Vedat Bayraktar - Haberler | Güncel
SULTANGAZİ'DE ÇATILAR UÇTU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ, ELEKTRİK KESİLDİ

SULTANGAZİ Yayla Mahallesi'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü ve elektrik kesildi.

SULTANGAZİ Yayla Mahallesi'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü ve elektrik kesildi. Olay Yayla Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Fırtınanın etkisiyle mahallede çok sayıda evin çatısı uçarken, bir gecekondunun da çatısı çöktü, sokaklarda bulunan araçlar da zarar gördü.  İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşananlar sonrası mahallenin elektriği de kesildi. Fırtına sırasında mahalleliler korku dolu anlar yaşarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin mahallede çalışmaları sürüyor.

- İstanbul

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Demirören Haber Ajansı / Vedat Bayraktar - Son Dakika Haberleri
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Haber: SULTANGAZİ'DE ÇATILAR UÇTU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ, ELEKTRİK KESİLDİ - Haberler
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