SULTANGAZİ'DE CAMİDE UYUŞTURUCU KULLANAN KİŞİYE SOPAYLA DAYAK

SULTANGAZİ'de iddiaya göre caminin abdesthanesine giren iki kişi, uyuşturucu madde kullanırken görevlilerin fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Kaçan kişilerden biri görevliler tarafından yakalanarak sopalarla dövüldü. 2 kişinin uyuşturucu kullandığı anlar ve dayak yiyen bir kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

"GÖRÜR GÖRMEZ POLİSİ ARADIM"

"İKİ KİŞİNİN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI GÖRDÜK"

YAŞANANLAR KAMERADA

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