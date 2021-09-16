Sultangazi'de 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi - Haberler
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Sultangazi'de 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi

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Sultangazi'de 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ile birlikte 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ile birlikte 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Miniklerle bol bol sohbet eden Başkan Dursun, verimli ve güzel bir eğitim yılı olması dilediğinde bulundu.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni, 75. Yıl Mahallesi'ndeki İstiklal İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi. Törene Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ile birlikte katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'u, Sultangazi Milli Eğitim Müdürü Oluver Öztürkler ve okul müdürü Eşref Işık karşıladı.

"Tüm arzumuz yeni nesilleri en iyi şekilde yetiştirmektir"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan tören, minik öğrencilerin konuşmalarına, şiirlerine ve sergiledikleri halk oyunlarına sahne oldu. Öğrencilerin enerjisini görünce çok mutlu olduğunu belirten Başkan Dursun, konuşmasında, "Pırıl pırıl çocuklarımız yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyorlar. Hayırlı olsun. Ben, hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize güzel ve verimli bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Biz de bu dönemi okullarımızı güçlendirmek için değerlendirdik. Birçok okulumuzda fiziki şartları güçlendirmek için çalışmalar gerçekleştirdik. İstiklal Okulumuzun da tüm alt ve üst yapılarını yeniledik, güçlendirdik. İstiklal İlköğretim Okulumuza yeni ve modern bir konferans salonu kazandırdık. Okulumuzun su gideri sistemlerini değiştirdik, bahçesindeki asfalt ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştirdik. Bizler, gereken fiziki olanaklar sunulduğunda yavrularımızın çok başarılı olacağına eminiz. Onlara tüm kalbimizle güveniyoruz. Tüm arzumuz, ilçemizdeki yeni nesillere en güçlü desteği sunarak onların en iyi şekilde yetişmesini sağlamaktır" dedi.

Başkan Dursun, sonrasında anaokulundaki minikleri ziyaret ederek onlarla sohbet etti ve onlara boyama kitabı hediye etti. Minikler, Başkan Dursun'la birlikte boyama yaparak keyifli vakit geçirdi. Buradan sonra, Kaymakam Uğur Kalkar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oluver Öztürkler ve İstiklal İlköğretim Okul Müdürü Eşref Işık ile birlikte yeni konferans salonun açılışını gerçekleştiren Dursun, yapılan çalışmaların İstiklal İlköğretim Okulu'na ve tüm ilçeye hayırlı olmasını diledi. - İSTANBUL

Sultangazi'de 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi

Sultangazi'de 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi

Sultangazi'de 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi

Sultangazi'de 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi

Sultangazi'de 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi

Sultangazi'de 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi

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Haber: Sultangazi'de 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi - Haberler
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