Sultangazi Belediyesi şehir ormanlarını yaza hazırlıyor
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Sultangazi Belediyesi şehir ormanlarını yaza hazırlıyor

İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal - Haberler | Güncel

- Sultangazi Belediyesi şehir ormanlarını yaza hazırlıyor Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte vatandaşların güzel bir yaz geçirerek rahatlamasını amaçlayan Sultangazi Belediyesi, şehir ormanlarında yoğun bir hazırlık çalışması başlattı.

- Sultangazi Belediyesi şehir ormanlarını yaza hazırlıyor

İSTANBUL - Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte vatandaşların güzel bir yaz geçirerek rahatlamasını amaçlayan Sultangazi Belediyesi, şehir ormanlarında yoğun bir hazırlık çalışması başlattı. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun vakit geçirdiği bölgelerde titiz bir temizlik çalışması yapılırken, bir yandan da haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte vatandaşların şehir ormanlarından en iyi şekilde istifade etmesini isteyen Sultangazi Belediyesi yoğun bir hazırlık çalışması başlattı. Sultangazi Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İşletmeler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, şehir ormanlarında vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlayabilmek için titiz bir çalışma gerçekleştiriliyor. Şehir ormanlarındaki kamelyalar, banklar ve oyun grupları detaylı bir bakımdan geçiriliyor, gerekli tamir ve boya çalışmaları gerçekleştiriliyor. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun vakit geçirdiği bölgelerde titiz bir temizlik çalışması yapılırken, bir yandan da haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

"Manzarası ve temizliği çok iyi"

Şehir Ormanlarını devamlı temiz bulduğundan memnun olduğunu dile getiren Şeyma Nur Aktaş, "Bağcılar'da oturuyoruz ve sürekli buraya geliyoruz. Buranın manzarası ve temizliği çok iyi. Belediye Başkanına çok teşekkür ediyoruz. Her geldiğimizde temiz buluyoruz. Ayrıca, havası çok güzel tam bir aile ortamı var. Temiz insanlar geliyor ve hiç çekinmeden ailemizle beraber geliyoruz. Piknik yapmaya geldik. Burada mangal yasak ama piknik tüpü getiriyoruz. Manzarası ayrı bir güzel devamlı fotoğraf çekiyoruz" dedi.

"Karadeniz havası veriyor"

Karadeniz hissi verdiğini söyleyen Ayşenur Aktaş, "Buraya ailemizle beraber geldik. Çok güzel bir manzarası var. Buraya geldiğimde İstanbul'da değilmişim gibi sanki Karadeniz'deymişim gibi hissediyorum. Buraya çok rahat geliyoruz. Piknik yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Arkadaşlarımız ve komşularımızı da getiriyoruz. Özellikle gezdirmek için şehir dışından gelen misafirlerimizi de getiriyoruz. Çünkü burada temiz ve güzel bir ortam var. Mangal yasak ama piknik tüpü ve saç tava getirip sote yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Sultangazi Belediyesi şehir ormanlarını yaza hazırlıyor
Sultangazi Belediyesi şehir ormanlarını yaza hazırlıyor
Sultangazi Belediyesi şehir ormanlarını yaza hazırlıyor
Sultangazi Belediyesi şehir ormanlarını yaza hazırlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal

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