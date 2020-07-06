Sultandağları zirvesinde lazer gösterisi 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Belediyesi tarafından lazer gösterisi gerçekleştirildi.

61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Belediyesi tarafından lazer gösterisi gerçekleştirildi.

Şenlik boyunca Akşehir'i çevreleyen Sultandağları üzerinde sergilenecek gösteride lazer ışıklarıyla Akşehir Belediyesi logosu, şenlik logosu, Akşehir kirazı logosu, Atatürk Portresi, Türk Bayrağı ve hareketli yazılar gibi görseller sunulacak.

Akşehir Kültür Merkezi'nin terasından yansıtılan lazer gösterisini Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel de izledi.

Lazer gösterisi izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı.

Kaynak: AA