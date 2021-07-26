Sultanbeyli'de sıkışmalı trafik kazası 2 yaralı
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Sultanbeyli'de sıkışmalı trafik kazası 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultanbeyli'de sıkışmalı trafik kazası 2 yaralı Sultanbeyli Petrol Yolu caddesinde hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştı.

Sultanbeyli'de sıkışmalı trafik kazası 2 yaralı

İSTANBUL - Sultanbeyli Petrol Yolu caddesinde hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazada ticari taksi içinde sıkışan şoförü İtfaiye ekipleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Olay, akşam 23.00'da Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Petrol Yolu Caddesinde gerçekleşti. İddiaya göre seyir halinde olan 16 U 2544 plakalı hafif ticari araç ile Gül Caddesinden gelen 34 TCL 92 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kaza sonrası ticari taksi şoförü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı vatandaş ambulans ile hastaneye götürülürken, Hafif ticari araç içinde yaralanan vatandaş sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza sonrası olay yerinde vatandaşlar sokağa döküldü. Polis ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulunarak dağılmalarını sağladı. Kaza yapan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

Sultanbeyli'de sıkışmalı trafik kazası 2 yaralı
Sultanbeyli'de sıkışmalı trafik kazası 2 yaralı
Sultanbeyli'de sıkışmalı trafik kazası 2 yaralı
Sultanbeyli'de sıkışmalı trafik kazası 2 yaralı
Sultanbeyli'de sıkışmalı trafik kazası 2 yaralı
Sultanbeyli'de sıkışmalı trafik kazası 2 yaralı
Sultanbeyli'de sıkışmalı trafik kazası 2 yaralı
Sultanbeyli'de sıkışmalı trafik kazası 2 yaralı
Sultanbeyli'de sıkışmalı trafik kazası 2 yaralı
Sultanbeyli'de sıkışmalı trafik kazası 2 yaralı
Sultanbeyli'de sıkışmalı trafik kazası 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam

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