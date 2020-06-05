Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
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Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir kişi, yol kavgası nedeniyle tartıştığı kişiye pompalı tüfekle ateş etti. Seken kurşunlardan 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

05.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:15

Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada seken kurşunlardan 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

SEKEN SAÇMALAR NEDENİYLE 1 KİŞİ ÖLDÜ

Olay, Yavuz Selim Mahallesi Pamuk Sokak'ta saat 17.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sokakta iki kişi arasında yol kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyünce tartışan kişilerden biri aldığı pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Seken saçmalardan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan Savaş Sedef, vatandaşların yardımıyla özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahale rağmen Savaş Sedef kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer üç kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde zırhlı araçla güvenlik önlemi aldı.

İKİ SAAT DELİL ARAŞTIRMASI YAPILDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde yaklaşık iki saat delil araştırması yaptı.

Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde çok sayıda boş kovan ile araba levyesi bulunarak incelemeye alınırken, bir dükkan kavga sırasında zarar gördü. Ekipler, olayı gören güvenlik kamera görüntülerinden şüpheliyi belirledi. Ardından düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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