Sultanbeyli'de pandemi süresince 60 milyon 600 bin lira yardım yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sultanbeyli'de pandemi süresince 60 milyon 600 bin lira yardım yapıldı

12.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:05
Sultanbeyli'de pandemi süresince 60 milyon 600 bin lira yardım yapıldı

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı tarafından izolasyon altında bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara salgının başladığı 11 Mart tarihinden 10 Aralık 2020 tarihine kadar 60 milyon 600 bin lirası sosyal yardım dağıtıldı.

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı tarafından izolasyon altında bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara salgının başladığı 11 Mart tarihinden 10 Aralık 2020 tarihine kadar 60 milyon 600 bin lirası sosyal yardım dağıtıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 10 Aralık 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle 54 bin 896 aileye 1.000'er Türk lirası olmak üzere Sultanbeyli'de yaşayan toplam 71 bin 73 vatandaşa 60 milyon 599 bin Türk lirası sosyal yardım dağıttı. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Sosyal Devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile izolasyonda bulunan vatandaşlarımızın yardım taleplerine ivedilikle cevap veriyoruz. İzolasyon altında bulunan vatandaşlarımızdan ricam izolasyon kurallarına titiz bir şekilde uymalarıdır. Bu vesileyle tüm koronavirüs hastalarına Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum." dedi.


Sultanbeyli'de pandemi süresince 60 milyon 600 bin lira yardım yapıldı
Sultanbeyli'de pandemi süresince 60 milyon 600 bin lira yardım yapıldı
Sultanbeyli'de pandemi süresince 60 milyon 600 bin lira yardım yapıldı
Sultanbeyli'de pandemi süresince 60 milyon 600 bin lira yardım yapıldı
Sultanbeyli'de pandemi süresince 60 milyon 600 bin lira yardım yapıldı
Sultanbeyli'de pandemi süresince 60 milyon 600 bin lira yardım yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Dönmez: '(Lityum karbonat üretimi) Pilot üretimimiz kısa süre içinde yıllık 600 bin tona çıkacak'
Dönmez: "(Lityum karbonat üretimi) Pilot üretimimiz kısa süre içinde yıllık 600 bin tona çıkacak"
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip 600 bin liralık malzeme çaldılar
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip 600 bin liralık malzeme çaldılar
Hayırsever iş adamından 2 bin 600 öğrenciye mont ve ayakkabı
Hayırsever iş adamından 2 bin 600 öğrenciye mont ve ayakkabı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Cem Yılmaz Aleyna Tilki Defne Samyeli
Spor Falcao Sörloth Samatta Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Doğum İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultanbeyli'de pandemi süresince 60 milyon 600 bin lira yardım yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 19:08:47. #1.15#
title