SULTANBEYLİ'DE KADINA İŞKENCE: 4 KİŞİYE 34'ER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
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SULTANBEYLİ'DE KADINA İŞKENCE: 4 KİŞİYE 34'ER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

SULTANBEYLİ'de eşiyle anlaşamaması üzerine evi terk edip ailesiyle yaşamaya başlayan 25 yaşındaki Ceylan Y.'nin kocası, üç kardeşi ve amcası tarafından elektroşok, göz yaşartıcı sprey ile kaçırıldıktan sonra kelepçelenerek saatlerce darp edilmesine ilişkin yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı.

29.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:53

SULTANBEYLİ'de eşiyle anlaşamaması üzerine evi terk edip ailesiyle yaşamaya başlayan 25 yaşındaki Ceylan Y.'nin kocası, üç kardeşi ve amcası tarafından elektroşok, göz yaşartıcı sprey ile kaçırıldıktan sonra kelepçelenerek saatlerce darp edilmesine ilişkin yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, tutuklu koca Ersin Y. ve ağabeyi Burhan Y.ile kardeşleri Ali ve Dilek Y. ve amcası Sait Y. hakkında "İştirak halinde tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 17'şer yıldan 34'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ceylan Y. "mağdur", babası Azmi ve annesi Rahime S. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianameye göre, şüpheli Ersin Y. (33) ile evli olan mağdure Ceylan Y., aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı evi terk ederek Sultanbeyli'de ailesiyle yaşamaya başladı. Şüpheli koca Ersin Y., mağdur Ceylan'ı devamlı arayıp eve dönmesini istedi, ancak Ceylan bunu kabul etmedi.

ŞÜPHELİ KOCA, KARDEŞLERİ VE AMCASIYLA ELEKTROŞOK CİHAZI KULLANARAK KAÇIRDILAR

Olay, 11 Mayıs 2020'de, saat 01.00 sıralarında Ceylan'ın, annesi Rahime ve arkadaşı ile babasının bekçilik yaptığı inşaata yaya olarak gidip geri dönmek için yürüdükleri esnada meydana geldi. Ceylan'ın kocası Ersin Y. üç kardeşiyle birlikte araçla olay yerine geldi. İddianamede, aracı şüpheli Ali Y'nin kullandığı, Ali, Burhan ve Dilek Y'nin ellerinde elektroşok cihazıyla araçtan indikleri, amcaları olan Sait Y'nin ise başka bir araçla olay yerine geldiği anlatıldı. Şüpheli koca Ersin Y'nin ise elinde göz yaşartıcı sprey ve ağaç sopa olduğu, Ali'nin elektroşok cihazı ile Ceylan'ın sol omzuna elektrik verdiği, şüpheli Burhan'ın saçından tutarak mağdure Ceylan'ı araca bindirdiği, şüpheli Dilek'in araçta Ceylan'a vurmaya başladığı, bu sırada amca Sait Y'nin ise Ceylan'ın annesi Rahime'ye biber gazı sıkarak müdahalesini engellediği kaydedildi.

ARAÇTA DA DÖVMEYE DEVAM ETTİLER

İddianamede, şüpheli Ali'nin araçla olay yerinden ayrıldığı, şüphelilerin araçta bulunan Ceylan'a vurmaya devam ettikleri, şüpheli Sait'in de kendi aracıyla diğer aracı takip ettiği belirtildi. Bir süre sonra şüpheliler Ali ve Dilek Y'nin araçtan indikleri, şüpheliler Burhan ve Ersin Y'nin ise mağdur Ceylan'ı Beykoz, Kavacık Mahallesi'ndeki amcaları Sait Y'ye ait VIP Plaza'ya götürdükleri, şüpheliler Ersin ve Burhan'ın mağdure Ceylan'ı binanın beşinci katındaki boş bir daireye götürdükleri, Ceylan'ın ellerini önden plastik kelepçeyle bağladıkları, şüpheli Sait'in ise olanları izlediği belirtildi.

YAKLAŞIK BİR SAAT KELEPÇELİ HALDE DÖVÜLDÜ

Yaklaşık bir saat elleri ve ayakları bağlı olan Ceylan'ın, şüpheliler Ersin ve ağabeyi Burhan tarafından dövüldüğü, diğer şüphelilerin gitmesinin ardından şüpheli Ersin'in mağdureyi yere yatırdığı, Ceylan'ın bir süre uyuduğu ifade edildi. Sabah olduğunda şüpheli ağabey Burhan Y'nin gelerek, Ersin'e "Birazdan polisler gelir. Bu kadını yakmadan polise vermiyorsun. Bütün huzurumuzu kaçırdı. Yak polise öyle teslim et. Bunun yüzünden bugün işe bile gitmedik" dediği, Ersin'in de tamam dediği iddianamede yer aldı. Ağrıları nedeniyle Ceylan'ın inlemeye başlaması üzerine Ersin'in "Eğer polise şikayet etmezsen seni götürürüm" dediği, ancak bu sırada polislerin Ceylan'ı kaçıran aracın GPS hareket dökümlerinden bulunduğu yeri tespit ederek daireye girdikleri ve kapıyı açan şüpheli Ersin Y'yi yakaladıkları belirtildi. Odada bitkin halde bulunan Ceylan'ın darptan dolayı basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde sol göğüs bölgesinde kırık oluşacak derece yaralandığı kaydedildi. Şüpheli Ali'nin olay yerinde olmadığını söylediği ancak tanık teşhisi nedeniyle aracı kullandığının anlaşıldığı belirtildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, tutuklu şüpheliler Ersin Y. ve Burhan Y. ile tutuksuz şüpheliler Ali Y. Dilek Y. ve Sait Y'ın "İştirak halinde tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıldan 14 yıla kadar hapisle olmak üzere toplam 17'şer yıldan 34'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Şüphelilerden amca Sait Y'nin anne Rahime S.'ye yönelik eyleminden dolayı "Kasten yaralama" suçundan da 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar.

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SULTANBEYLİ'DE KADINA İŞKENCE: 4 KİŞİYE 34'ER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Kaynak: DHA

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