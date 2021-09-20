Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, yol göle döndü

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu cadde adeta göle döndü. Caddede biriken su, araç trafiğini de aksattı. Göle dönen cadde havadan görüntülendi.

Sultanbeyli Baraj Yolu Caddesi'nde yer altında bulunan İSKİ'ye ait su borusunun iddiaya göre arıza yapması nedeniyle tazyikli su yola fışkırdı. Taşkın yaşanan cadde adeta göle döndü. Suyla dolan caddede araç trafiği de aksadı. Kimi sürücüler su birikintisinden geçmek zorunda kalırken kimi sürücüler ise göle dönen caddeyi gördüklerinde geri dönerek farklı yollara saptı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bölgede su tahliyesi yapıldı.

Suyun biriktiği alanda bir fabrikanın bahçesi de göle döndü. Bahçede bulunan trafoya su gelmemesi için iş makinesi kullanılarak trafonun çevresi toprakla örtüldü.

Olaya tanık olan vatandaşlardan Cihat Yaşar, "Ben geleli 5 dakika oldu, geçemedik geri döneceğiz. Elektrik tehlikesi de varmış. Gidecektim gidemiyorum şu an" dedi.

Öte yandan su borusundan suyun fışkırmasıyla göle dönen cadde drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL