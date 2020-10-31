Sultanbeyli'de iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sultanbeyli'de iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

31.10.2020 06:05 | Son Güncelleme: 31.10.2020 06:14
Sultanbeyli'de iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

SULTANBEYLİ'de iki katlı metruk bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

SULTANBEYLİ'de iki katlı metruk bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede bütün çatıyı kaplayan alevlerin binanın hemen yanında bulunan ormanlık alana sıçrama ihtimali paniğe neden oldu.

Yangın saat 04.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Işıklar Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk bir binanın çatısında meydana geldi. İçinde kimsenin yaşamadığı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün çatıyı sardı. Çatıyı saran alevlerin binanın hemen yanında bulunan ormanlık alana sıçrama ihtimali paniğe neden oldu. Alevleri gören komşular derhal itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de yanan binanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekibi de yangın tamamen söndürülene kadar tedbir amaçlı olarak olay yerinde bekledi.

Herhangi bir ölüm ve yaralanmanın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.

- İstanbul
Sultanbeyli'de iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
Sultanbeyli'de iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
Sultanbeyli'de iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
Sultanbeyli'de iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
Sultanbeyli'de iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
Sultanbeyli'de iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

İlgili Haberler

Ataşehir'de  3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ataşehir'de  3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Esenyurt'ta 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Esenyurt'ta 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Kartal D-100'de minibüs alev alev yandı
Kartal D-100'de minibüs alev alev yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Geert Wilders Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işın Karaca Hande Demir Eser Yenenler Hakan Taşıyan
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mehmet Özdilek
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultanbeyli'de iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 06:14:03. #1.14#
title