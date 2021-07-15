Sultanbeyli'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı
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Sultanbeyli'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Yerel

Sultanbeyli'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı Sultanbeyli Belediyesi ilçeye kazandırdığı kalıcı yatırımlara bir yenisini daha ekledi.

Sultanbeyli'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi ilçeye kazandırdığı kalıcı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde yapımına başlanan Dr. Ahmet-Ayşe Ayyıldız Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı.

Sultanbeyli'de yatırımlar hızla artıyor. İlçeye yeni yeşil alanlarla birlikte kalıcı yatırımlar da kazandırmaya devam eden Sultanbeyli Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Hayırsever iş insanı Dr. Ahmet Ayyıldız'ın bağışlarıyla hayata geçecek merkezin 1426.00 m kapalı alanı bulunuyor. Engelsiz parkının da yer alacağı merkez, konuklarına 619 m açık alana sahip hobi bahçesi gibi imkanlar da sunacak. Dersliklerin yer alacağı muazzam projenin içinde; çok amaçlı salon, engelli rehabilitasyon havuzu, spor salonu, bakım odaları, engelsiz kahvesi, sağlık ünitesi yer alacak. Çok fonksiyonlu yaşam merkezi faaliyete girdiğinde özel misafirlerine 20 farklı alanda atölye, kurs, terapi, özel eğitim, bakım ve teknik destek hizmetleri sunacak.

"En kısa sürede bu merkezi tamamlayıp engelli vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz"

Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Dr. Ahmet Ayşe Ayyıldız engelsiz yaşam merkezimizin temel atma törenini gerçekleştirdik. İş insanımız Ahmet Ayyıldız'a teşekkürler. Mimari projemizi çok beğendi. Kıymetli eşinin adına tesis edeceğiz. En kısa sürede burayı tamamlayıp engelli vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Rahmetli Ayşe Ayyıldız ve koronavirüsten vefat eden herkesin mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"Eşimle hayal ettiğimiz projeyi gerçekleştirme imkanı buldum"

Törenin ardından konuşan iş insanı Ahmet Ayyıldız, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Eşimle hayal ettiğimiz projeyi gerçekleştirme imkanı buldum. Bu imkanı bana veren Allah'a şükrediyorum. Fırsat tanıyan Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa sürede bu projeyi bitireceğiz. Her zaman takipte kalacağım." dedi.

Sultanbeyli'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı
Sultanbeyli'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı
Sultanbeyli'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı
Sultanbeyli'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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