İSTANBUL (İHA) - - Sultanbeyli'de " Aydos Kalesi, Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı" gerçekleştirildi

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi tarafından, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla; "Aydos Kalesi Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Sultanbeyli Belediyesi Prof. Dr. Halil İnalcık Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda, Aydos Kalesi'nin tanıtımı Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin'in ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in katılımıyla uzmanlar eşliğinde yapıldı. Gerçekleştirilen çalıştayda Aydos Kalesi'nin tarihine ışık tutularak tarih, kültür ve turizm açısından önemine değinildi. Çalıştayda ayrıca kalenin teknik ve kültürel özellikleri de konunun uzmanları tarafından masaya yatırıldı.

Çalıştay sonunda konuşan İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Aydos Kalesi ve buna bağlı tarihi ve kültürel miras İstanbul turizmine nasıl katkı sağlar sorusuna cevap aradık. Aynı zamanda da Sultanbeyli'de tarihi ve kültürel turizmin nasıl gelişeceği sorusunun da cevabını oluşturduk. Ortaya çıkacak sonuçların son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sultanbeyli Belediyesine de İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak hem kültür sanattaki faaliyetleri hem de turizm alanında ki çalışmaları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aydos Kalesi'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden birine dönüşeceğini ifade eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Aydos Kalesi uzun süredir takip ettiğimiz ve çalışmalar yaptığımız bir kalemiz. İnşallah ilkbaharda açılışını yapacağız. Açılıştan önce Aydos Kalesinin kültür turizmine kazandırılması noktasındaki adımları kıymetli hocalarımızdan dinlemiş olduk. İnşallah Aydos Kalesini ilkbaharda açtığımızda başta Sultanbeylili hemşehrilerimiz olmak üzere İstanbullulara ve tüm dünyaya tanıtmış olacağız" dedi.