Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı
Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli gözaltına alındı.
03.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:29
Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli gözaltına alındı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğünce tarihi camilerden hırsızlık olaylarının önüne geçmek için oluşturulan özel ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde ibadete ara verilmesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekipleri, yürüttükleri soruşturmalar kapsamında, 13 Mart'ta Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı hırsızlığı yaptığı belirlenen T. A'yı Fatih'te yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA