Sultan San kimdir? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir, kaç yaşında, nereli? Sultan San mesleği nedir?

Hasan Can Kaya'nın hazırladığı Konuşanlar adlı program Exxen'de yayın hayatına devam etmektedir. Konuşanlar'ın yönetmeni Sultan San kimdir? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir, kaç yaşında, nereli? Sultan San mesleği nedir? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SULTAN SAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sultan San 1983 yılında dünyaya geldi. Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.

Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yapmıştır. Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, genellikle BKM projelerinde yer almaktadır. Yer aldığı en çok bilinen projeler şu şekildedir:

PROJELERİ

Güldür Güldür Show

Güldüy Güldüy Çocuk Show

5er Beşer

İnsanlar Alemi

Can Dostlar

Konuşanlar