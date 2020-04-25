Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
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Ege Üniversitesi, Aydın, Yaşam, Güncel, Haber

Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak

Bir süre önce yakalandığı koronavirüsle olan mücadeleyi kazanan Sultan Erdoğan, diğer Kovid 19 hastalarına umut olmak için plazma bağışında bulunacak.

25.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:56
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak

Ege Üniversitesi Hastanesinde 8 yıldır enfeksiyon servisinde çalışan Aydın Kuyucaklı Sultan Erdoğan, bir süre önce yakalandığı koronavirüsle olan mücadeleyi kazandı. Sultan Hemşire, diğer hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunacağını dile getirdi.

Koronavirüsle mücadelede sağlık ordusunun en öndeki neferleri olan hemşirelikte 8. yılını geçiren Sultan Erdoğan, Covid 19'un Türkiye'de ortaya çıktığı ilk günden bu yana hastaların tedavisinde görev alırken 30 Mart'ta yapılan test sonucu koronavirüse yakalandığını öğrendi.

DİĞER HASTALARA UMUT OLACAK

Gerekli tetkiklerin ardından evinde kendini karantinaya alan Sultan Hemşire'ye burada 5 günlük ilaç tedavisi uygulandı. 14 günlük karantina süresini doldurmasının ardından doğum gününde görevinin başına geri dönen Sultan Hemşire, aynı zamanda diğer Kovid 19 hastalarına umut olmak için plazma bağışında bulunacak.

"SADECE KOKU VE TAT ALMA DUYUMDA AZALMA OLDU"

Diğer hastalıklarda olduğu gibi korona virüsle mücadelede de insanüstü bir gayret sarf eden görünmeyen kahramanlardan olan hemşirelik mesleğini 8 yıldır başarıyla sürdüren Sultan Erdoğan, Kovid 19'la olan mücadelesini anlattı. Ateş, boğaz ağrısı ve öksürük herhangi bir şey yaşamadığını ifade eden Erdoğan, "Sadece koku ve tat alma duyumda azalma oldu. Çok şükür kurtuldum. Bu aşamadan sonra bir hemşire olarak görevime devam ederken şu an Kovid 19 hastaları için plazma bağışı ile üzerime düşeni yapacağım. İyileşen hastaların kanlarından ayrıştırılan plazmaları alınıp Kovid 19 hastalarına veriliyor. Bu konuda diğer hastalara umut olmak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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