'Sultan' Filmindeki Hata Yıllar Sonra Fark Edildi

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray ve Bulut Aras'ın başrolünü oynadığı 1978 yapımı 'Sultan' filminde Adile Naşit'in olmayan başörtüsü, sahne açısı değişince birden başında oluyor.

DİKKATLİ İZLEYİCİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Türk sinemasındaki hatalar yıllar geçtikçe dikkatli izleyiciler tarafından farkedilmeye başlandı. 'Sultan' filminde de gözden kaçan başörtü ayrıntısı sonra farkedildi.