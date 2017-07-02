'Sultan' Filmindeki Hata Yıllar Sonra Fark Edildi
Türkan Şoray ve Bulut Aras'ın başrol oynadığı 'Sultan' filmindeki hata yıllar sonra fark edildi. Filmde Adile Naşit'in olmayan başörtüsü sonraki sahnede bir anda başında oluyor.
Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray ve Bulut Aras'ın başrolünü oynadığı 1978 yapımı 'Sultan' filminde Adile Naşit'in olmayan başörtüsü, sahne açısı değişince birden başında oluyor.
DİKKATLİ İZLEYİCİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI
Türk sinemasındaki hatalar yıllar geçtikçe dikkatli izleyiciler tarafından farkedilmeye başlandı. 'Sultan' filminde de gözden kaçan başörtü ayrıntısı sonra farkedildi.