Süloğlu'nda 50 dekarlık alan ağaçlandırıldı

Süloğlu ilçesinde 50 dekarlık araziye ceviz ve dut ağacı dikildi.

Süloğlu ilçesinde 50 dekarlık araziye ceviz ve dut ağacı dikildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Nako bayırı mevkisinde bulunan alanın büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının merada rahat şekilde gölgelenmesini sağlamak amacıyla ağaçlandırıldığı belirtildi.

Ağaç dikiminin sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nako bayırı mevkisinde 50 dekar alan hayvan gölgelendirme amaçlı ceviz ve dut çeşitleriyle ağaçlandırılmıştır.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce koordine edilen faaliyet, Süloğlu Belediyesi ve Edirne Orman İşletme Şefliği ile yürütülmüştür.

Sıcaklığın, hayvanların meradaki faaliyetlerini etkileyen önemli bir çevre faktörü ve stres sebebi olmasından, bu faaliyetin hayvancılık için önemli olduğu bilinmektedir."

Kaynak: AA