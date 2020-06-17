Süleymanpaşa sokak sokak dezenfekte ediliyor
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Süleymanpaşa sokak sokak dezenfekte ediliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgınının etkisini yitirmeye başlamış olmasına rağmen salgınla mücadeleden ödün vermiyor.

Süleymanpaşa sokak sokak dezenfekte ediliyor
17.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:46

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgınının etkisini yitirmeye başlamış olmasına rağmen salgınla mücadeleden ödün vermiyor. Düzenli olarak her mahallede dezenfeksiyon faaliyetlerine devam eden Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa'yı cadde cadde, sokak sokak arındırıyor.

Yaz mevsiminin etkisini hissettirmeye başlaması ile birlikte yazlık konutların yoğunlukta olduğu mahallelerde yaşanan nüfus artışı dolayısıyla bu mahallelerdeki çalışmalara öncelik verilirken, Barbaros Mahallesi'nde cadde ve sokakların yanı sıra çocukların kullandığı okul bahçeleri ve çocuk parkları da dezenfekte edildi. Barbaros Mahallesi'nin yanı sıra Karadeniz Mahallesi de program dahilinde dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor. Karadeniz Mahallesi'nde ayrıca aşırı yağmur nedeniyle çamurla kaplanan bazı yollarda yıkama çalışması yapılarak, olası kaza risklerinin önüne geçildi. Her iki mahallede de çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

"Çaresi bulunana kadar bu hastalıkla yaşamak zorundayız"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Salgınla mücadelemiz şartlar ne olursa olsun, bu illet gündemimizden ve hayatımızdan tamamen çıkıncaya kadar sürecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte belediye olarak dezenfekte çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Aynı şekilde kapı kapı dolaşarak maske dağıtımımızı da sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin de bu çabalarımıza eşlik ederek kişisel önlemlerini almaya, sosyal mesafe kurallarına uymaya ve maske kullanmaya özen göstereceklerinden eminim. Çaresi bulununcaya kadar bu hastalığın hayatımızın bir parçası olarak kalacağının ve bununla yaşamaya devam etmek zorunda olduğumuzun bilincinde olmak durumundayız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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