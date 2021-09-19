Süleymanpaşa'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi - Haberler
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Süleymanpaşa'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Süleymanpaşa'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kadınlar en güzel elbiselerini giyip, bisikletleriyle süslenerek, sahil dolgu alanında toplandı. Bir araya gelen yaklaşık 50 süslü kadın, sahil dolgu alanında bisiklet turu yaptı. Bisiklet turu renkli görüntülere sahne olurken, çevrede gezinen vatandaşlar da kadınların bisiklet turuna ilgiyle izledi. Organizasyonun Tekirdağ Temsilcisi Gül Can Ertürk yaptığı açıklamada, "Hareketimiz 2013 yılında İzmir'de başlayan bir hareket. 9 yıl içerisinde, gerek yurtiçi, gerek yurtdışı bisiklet süren birçok kadının dikkatini çekerek, bugüne kadar gelmiştir. Bu yıl turumuz, yaklaşık 150 şehirde ve 30 ülkede eş zamanlı yapılacak. Bu nedenle çok gururluyuz. Dünya otomobilsiz günü kapsamında düzenlenen süslü kadınlar bisiklet turu aslında bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenleniyor. Kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü artırmak, kendilerini temsile etmelerine fırsat vermeyi sağlamak için farkındalık turu da diyebiliriz" dedi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Süleymanpaşa'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Süleymanpaşa'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Süleymanpaşa'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Süleymanpaşa'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Süleymanpaşa'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Süleymanpaşa'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Süleymanpaşa'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Süleymanpaşa'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi - Haberler
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