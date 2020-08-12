Süleymanpaşa Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor Süleymanpaşa Belediyesi, Kumbağ ve Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Kumbağ ve Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Sil baştan yenilenen yollar asfaltla kaplanarak uzun yıllar sorunsuzca hizmet edebilir duruma getiriliyor.

Kumbağ Mahallesi'nde ve Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde hız kesmeden devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Özellikle Kumbağ Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına hız veren Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki sokakları birer birer yenileyerek mahalle sakinlerinin kullanımına sunuyor.

Kumbağ Mahallesi'nde Sedir Yaprağı, Gülibrişim, Kaktüs ve Ağlayan Gelin Sokak asfaltla kaplanırken, aynı mahallede Namık Kemal Caddesi'nde kilit taş tamir çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan, Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde ise Alay, Sergen ve Sağlık Sokak'ta asfalt çalışması gerçekleştirilerek sokaklar yepyeni görünümlerine kavuşturuldu.

Asfalt ve yol bakım-onarım çalışmalarının bozuk yol kalmayana kadar aralıksız devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA