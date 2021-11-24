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SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor (2)

AA / Muhammet Jalal - Haberler | Güncel

Yüzlerce öğrenci Süleymaniye Üniversitesi önünde toplanması Sloganların atılması SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki üniversite öğrencileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis edilen mali ödeneklerin artırılmasına ilişkin...

Yüzlerce öğrenci Süleymaniye Üniversitesi önünde toplanması

Sloganların atılması

SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki üniversite öğrencileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis edilen mali ödeneklerin artırılmasına ilişkin taleplerinin gerçekleşmemesini nedeniyle başlattıkları gösteriler dördüncü gününde de devam etti. Yüzlerce öğrenci Süleymaniye Üniversitesi önünde toplandı.

SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor (2)

SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor (2)

SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor (2)

AA / Muhammet Jalal - Son Dakika Haberleri

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