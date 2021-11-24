SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor (2)
AA / Muhammet Jalal - Haberler | Güncel
Yüzlerce öğrenci Süleymaniye Üniversitesi önünde toplanması Sloganların atılması SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki üniversite öğrencileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis edilen mali ödeneklerin artırılmasına ilişkin...
Yüzlerce öğrenci Süleymaniye Üniversitesi önünde toplanması
Sloganların atılması
SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki üniversite öğrencileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis edilen mali ödeneklerin artırılmasına ilişkin taleplerinin gerçekleşmemesini nedeniyle başlattıkları gösteriler dördüncü gününde de devam etti. Yüzlerce öğrenci Süleymaniye Üniversitesi önünde toplandı.