SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor - Haberler
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SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor

AA / Muhammet Jalal - Haberler | Güncel

Öğrencilerin yürüyüş yapması Polisin göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmesi Biber gazından etkilenen öğrenciler SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor.

Öğrencilerin yürüyüş yapması

Polisin göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmesi

Biber gazından etkilenen öğrenciler SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor

SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor

SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor

SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor

Vahşice katledilen Azra'nın isminin yaşatılacağı salonun açılışında gözyaşları sel oldu

Vahşice katledilen Azra'nın isminin yaşatılacağı salonun açılışında gözyaşları sel oldu

AA / Muhammet Jalal - Son Dakika Haberleri

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