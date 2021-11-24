SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor
AA / Muhammet Jalal - Haberler | Güncel
Öğrencilerin yürüyüş yapması Polisin göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmesi Biber gazından etkilenen öğrenciler SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor.
Öğrencilerin yürüyüş yapması
Polisin göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmesi
Biber gazından etkilenen öğrenciler SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor