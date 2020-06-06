Süleymaniye Paşa Camiinin çevre düzenlemesini İzmit Belediyesi yapacak
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Süleymaniye Paşa Camiinin çevre düzenlemesini İzmit Belediyesi yapacak

İzmit Belediyesi ekipleri, Alikahya'da bulunan Süleymaniye Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.

Süleymaniye Paşa Camiinin çevre düzenlemesini İzmit Belediyesi yapacak
06.06.2020 16:20 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:23

İzmit Belediyesi ekipleri, Alikahya'da bulunan Süleymaniye Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.

Uzun süredir korona virüsle mücadelesine hız kesmeden devam eden İzmit Belediyesi, rutin çalışmalar ve projelerini aksatmadan yürütüyor. Çalışmalar kapsamında çevre düzenlemelerine önem veren İzmit Belediyesi ekipleri, Alikahya Merkez Mahallesi'nde bulunan Süleymaniye Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu. İnceleme ziyaretine İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Meclis Üyeleri Çetin Sarıca ve Süleyman Şen, Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç ve Mahalle Muhtarı Recep Kahveci katıldı.

İzmit Belediyesi, 1 Haziran itibariyle normalleşmeye giden kentimizde vatandaşların daha hijyenik ve güvenli ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için camilerde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Alikahya Merkez Mahallesi'nde bulunan Süleymaniye Paşa Camii'ni ziyaret ederek çevre düzenlemeleriyle ilgili olarak incelemelerde bulunan yetkililer, bölge halkının taleplerini dinleyerek notlarını aldı. Talepler doğrultusunda çalışmaların en kısa süre içerisinde başlayacağını belirten yetkililer ayrıca bölge halkına sağlık kiti dağıttı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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