Süleyman Varol: "Çocuklarına güven vermeyen ve güvenemeyen milletlerin gelecek umutları olamaz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süleyman Varol: "Çocuklarına güven vermeyen ve güvenemeyen milletlerin gelecek umutları olamaz"

Süleyman Varol: 'Çocuklarına güven vermeyen ve güvenemeyen milletlerin gelecek umutları olamaz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında, "Çocuklarına güven vermeyen ve güvenemeyen milletlerin gelecek umutları olamaz" dedi.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında, "Çocuklarına güven vermeyen ve güvenemeyen milletlerin gelecek umutları olamaz" dedi.

MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol'ın mesajı şu şekilde:

"Milletimizin iradesini ve egemenliğini temsil eden TBMM'nin açılışının ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. Yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Milletlerin tarihlerinde anmaya ve kutlamaya değer Ulusal günleri ve Milli Bayramları vardır. Türk bağımsızlık mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyet'inin inşası sürecinde önemli yeri olan 23 Nisan 1920 tarihi de bunlardan biridir. Günün anlam ve değerini yetişen kuşaklara öğretmek ve Ulusal Bağımsızlık bilincini sonsuza kadar yaşatmak amacıyla, TBMM'nin açıldığı bu günü "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk çocuklarına hediye edilmiştir. Ulu Önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Atatürk'ün çocuklara karşı duyduğu sarsılmaz bir güven ve büyük bir sevgisi vardır. Gurur dolu tarihimizin ve Türk Devleti'nin devamı emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla Milli Bayramlar, önemli bir vesiledir. Bir milletin geleceğine olan güveni ve umudu, onların çocuklarına olan güveni ve umudu ile eşdeğerdir. Bu nedenle çocuklarına güven vermeyen ve güvenemeyen milletlerin gelecek umutları olamaz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar gözlerinden öperim. Bu önemli günde, çocuklara bu kadar düşkün olan ve onlara bayram hediye eden ilk ve tek devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanımız için canlarını seve seve ortaya koyan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Nikos Dendias Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Toprak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süleyman Varol: "Çocuklarına güven vermeyen ve güvenemeyen milletlerin gelecek umutları olamaz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:53:45. #1.14#

title