Bakan Soylu'nun en acı günü! Annesinin tabutunu böyle omuzladı
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Bakan Soylu'nun en acı günü! Annesinin tabutunu böyle omuzladı

14.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:05

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Süleyman Soylu'nun da tabuta omuz verdiği görüldü.

Bir süredir kalp sağlığı sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlanıyor. Merhum Servet Soylu için ilk tören Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde düzenlenecek. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

SOYLU TABUTA OMUZ VERDİ

Öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı için Servet Soylu'nun cenazesi, camiye getirildi. Süleyman Soylu'nun da tabuta omuz verdiği görüldü. Cenaze namazının ardından Servet Soylu'nun cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Süleyman Soylu'nun en acı günü! Annesinin cenazesini böyle getirdi

SİYASİLER CENAZEYE ÇELENK GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.

BAKAN SOYLU İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YANSITILDI

Servet Soylu'nun cenazesi musallaya konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı. Öte yandan Gaziosmanpaşa'da birçok billboarda İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı mesajı yansıtıldı.

Bakan Soylu'nun en acı günü! Annesinin tabutunu böyle omuzladı

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