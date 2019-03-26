Süleyman Soylu: "Gereğini yerine getirecek kişi benim. Bir seçilsinler de görelim bakalım"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"325 PKK'lı, HDP'liyi kendi listelerine koydular"

"Bugün yarın nasıl protokol imzaladıklarını milletimiz görecek"

"Doğu ve Güney Doğu'da PKK'ya vurduğumuz darbelerin hıncını almaya çalışıyorlar bizden"

"Şimdi daha yeni, yerini söylemeyeceğim. Türkiye'ye patlatmaya gönderiyorlardı, evlatlarımız yakaladı."

"İstanbul ve Ankara'yı PKK'nın vesayetine bırakmak istiyorlar"

Kaynak: İHA