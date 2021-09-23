Süleyman Soylu, Eren Bülbül'ün şehit edildiğini öğrendiği anı gözyaşları içinde anlattı: O gün bir söz verdik
2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, duygusal anlar yaşadı. Eren'in şehadet haberinin kendilerini çok etkilediğini belirten Soylu, Bülbül'ün annesine hitaben, "Ayşe teyze, Ayşe anne, Eren'in şehit olduğu gün bize çok ağır geldi. O gün 'O adamları bulacağız ve Eren'i öldürdükleri, katlettikleri yerlerde ayaklarından ters bir şekilde asacağız' diye yemin ettik." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iş kadını Banu Akdeniz tarafından Ordu'nun Ünye ilçesinde yaptırılan Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunun açılış törenine katıldı. Soylu, açılışta yaptığı konuşmada duygulu anlar yaşadı.
"ONLARI AYAKLARINDAN ASACAĞIZ DİYE YEMİN ETTİK"
Törende konuşan Bakan Soylu, Eren'in şehadet haberinin kendilerini çok etkilediğini belirterek, Şehit Eren Bülbül'ün annesine hitaben, "Ayşe teyze, Ayşe anne, Eren'in şehit olduğu gün bize çok ağır geldi. O gün yemin ettik. 'O adamları bulacağız ve Eren'i öldürdükleri, katlettikleri yerlerde ayaklarından ters bir şekilde ağaca asacağız' diye yemin ettik. 'Ama devletimizin şanına böyle bir şey yakışmaz' dedik.
"KARADENİZ'İ TEMİZLEDİK, SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK"
Ama Allah şahit Karadeniz'i bunlardan temizledik, sözümüzü yerine getirdik. Şuanda da musallat olmaya çalışıyorlar, nerede bulursak onlar tepeliyoruz" dedi.