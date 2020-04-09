Süleyman Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest Süleyman Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılına özel emniyet mensuplarının söylediği "Uzun ince bir yoldayım" parçasını paylaştı.

Süleyman Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılına özel emniyet mensuplarının söylediği "Uzun ince bir yoldayım" parçasını paylaştı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı etkinlikleri çerçevesinde emniyet mensupları Aşık Veysel'in türkülerinden olan "Uzun ince bir yoldayım" parçasını seslendirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çekilen klibi ise sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu paylaşımında, "Türk Polisimiz...Kahramanlarımız... Nice 175 yıllara. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yolumuz bir, sevdamız, gecemiz ve gündüzümüz bir... Uzun ince bir yoldayız." notunu düştü.

Kaynak: İHA