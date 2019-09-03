Süleyman Soylu'dan Diyarbakır ziyaretinde bulunan İmamoğlu'na: Seni pejmürde ederiz

03.09.2019 15:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp yerlerine kayyum atanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi belediye başkanlarını ziyaret etmesi ile ilgili yorumlarda bulundu.



Soylu, "Diyarbakır'a gitmişken Hacire Ana'ya da uğrasaydın, oğlunun nasıl kaçırıldığını, infaz edildiğini dinleseydin bari. Yoksa medya yapıcıların, ajansların sana sufle yapmadılar mı? İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işinin dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle